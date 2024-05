Manaus monta operação de ajuda humanitária ao RS e recebe doação de água

O prefeito David Almeida, anunciou, nesta terça-feira, 7/5, uma operação realizada pela Prefeitura de Manaus, para enviar ajuda humanitária às famílias de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, que desde a última semana vem sofrendo com alagações. No total, serão enviados quase 70 mil litros de água potável, adquiridos por meio de parceria entre Casa Militar, Defesa Civil municipal e Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg).





Na ocasião, o chefe do Executivo municipal destacou que a operação visa auxiliar, principalmente, no abastecimento de água potável que, no momento, é uma das maiores necessidades na cidade.

“Fiz contato com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e perguntei qual era a necessidade dele, e ele explicou que a necessidade hoje, na cidade, é água potável. Estão com dificuldades, os reservatórios foram inundados e a água foi contaminada, então, nós fizemos aqui uma operação com a nossa Defesa Civil, com a concessionária de água da cidade de Manaus e essa parceria nos deu a oportunidade de conseguir 70 mil litros de água potável”, afirmou Almeida.

Segundo a Defesa Civil do município, responsável pela separação e acondicionamento das 13.500 garrafas de água de 2 litros, 2 mil galões de 20 litros de água e 500 caixas com 24 copos de 200 ml de água, o embarque e envio será imediato para Porto Alegre (RS), a partir da Força Aérea Brasileira, partindo da Base Aérea de Manaus.

“A água foi aferida e comprovada a sua eficácia. Então, nós estamos colocando galões de 20 litros, garrafões de 2 litros e copos de 300 ml, para que nós possamos dar essa condição para eles nos lugares mais distantes”, complementou o prefeito.

Doação

As doações iniciam a partir desta terça-feira, e estão sendo concentradas na Casa Militar de Manaus, localizada na avenida Compensa, bairro Vila da Prata, zona Oeste.

“Vamos iniciar a partir de hoje, sob o comando da Defesa Civil, uma campanha de doação de água. Aqueles que queiram nos doar pacotes com águas, com 5, 6 garrafões, essa doação é bem-vinda, para que a gente possa direcionar, posteriormente, para o comando da Aeronáutica”, alertou David Almeida.