Mergulhadora encontra aliança perdida presa em peixe

A mergulhadora Susan Prior encontrou uma aliança de casamento presa em um peixe na Austrália. O objeto se perdeu quando o marido nadava na região durante uma viagem com a companheira para visitar os familiares no Natal. Ele perdeu a joia, que custa mais de R$ 5 mil, na véspera do segundo aniversário de casamento.

Os moradores ofereceram ajuda para encontrar o anel com o uso de redes, equipamento de mergulho e até um detector de metais. Entretanto, só agora a aliança foi encontrada pela mergulhadora, que soube sobre o objeto no início deste ano e já conseguiu contatar Suzie Quintal e Nathan Reeves, donos do anel.

Em entrevista ao jornal Daily Mail, Susan Prior comentou que foi angustiante ver o peixe preso com a joia daquele jeito. Ela disse já ter observado outros embolados em objetos de plástico, mas ver aquele era preocupante pois a medida que o animal cresce o anel pode machucá-lo.

Susan conta que foi preciso capturar o peixe com uma rede e remover com cuidado a joia. Apesar das preocupações, o bicho parece estar bem e o casal aguarda ansiosamente para recuperar a aliança de casamento.

Fonte: Correio Brasiliense