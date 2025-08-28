segunda-feira, 15 de junho de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazônia Mesmo em reduto bolsonarista, Lula anuncia investimentos e projeto da ponte no...

Mesmo em reduto bolsonarista, Lula anuncia investimentos e projeto da ponte no Acre

Por
Redação 2
-
Foto: Recorte

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) publicou o edital para contratação do projeto da ponte sobre o Rio Juruá, no município de Rodrigues Alves. Avaliado em R$ 4,7 milhões apenas na fase de elaboração técnica, o projeto marca um avanço histórico para a região do Vale do Juruá, onde milhares de moradores ainda enfrentam travessias diárias em balsas para chegar a Cruzeiro do Sul.

O anúncio ocorre dias após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Acre, ocasião em que foram confirmados investimentos milionários em diferentes áreas estratégicas para o estado. Entre as medidas, a ponte de Rodrigues Alves se destaca como uma das principais reivindicações da população local.


Apesar de o Acre figurar como um dos estados mais bolsonaristas do país, foi justamente no governo Lula que os acreanos receberam alguns dos maiores aportes em obras estruturantes, reforçando a proposta de integração regional e inclusão social.

Uma espera que atravessa gerações

Por décadas, a comunidade de Rodrigues Alves tem convivido com as limitações impostas pela falta de ligação terrestre direta com Cruzeiro do Sul — centro regional de comércio, saúde e educação. As balsas que fazem a travessia nem sempre conseguem atender à demanda, deixando moradores, estudantes e trabalhadores em situações de atraso e insegurança.

A construção da ponte é vista como um divisor de águas: além de facilitar o deslocamento e o acesso a serviços essenciais, deve impulsionar o desenvolvimento econômico do Vale do Juruá, promovendo integração e novas oportunidades.

Com o edital em andamento, a expectativa é de que o sonho de gerações finalmente saia do papel, transformando em realidade uma das obras mais aguardadas do interior acreano.

Fonte: 3 de Julho

Artigo anteriorCerca de 500 educadores participam de evento sobre avaliação funcional retroativa em Manaus
Próximo artigoManaus ultrapassa 2,3 milhões de habitantes, revela estudo do IBGE

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.