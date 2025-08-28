Mesmo em reduto bolsonarista, Lula anuncia investimentos e projeto da ponte no Acre

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) publicou o edital para contratação do projeto da ponte sobre o Rio Juruá, no município de Rodrigues Alves. Avaliado em R$ 4,7 milhões apenas na fase de elaboração técnica, o projeto marca um avanço histórico para a região do Vale do Juruá, onde milhares de moradores ainda enfrentam travessias diárias em balsas para chegar a Cruzeiro do Sul.

O anúncio ocorre dias após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Acre, ocasião em que foram confirmados investimentos milionários em diferentes áreas estratégicas para o estado. Entre as medidas, a ponte de Rodrigues Alves se destaca como uma das principais reivindicações da população local.





Apesar de o Acre figurar como um dos estados mais bolsonaristas do país, foi justamente no governo Lula que os acreanos receberam alguns dos maiores aportes em obras estruturantes, reforçando a proposta de integração regional e inclusão social.

Uma espera que atravessa gerações

Por décadas, a comunidade de Rodrigues Alves tem convivido com as limitações impostas pela falta de ligação terrestre direta com Cruzeiro do Sul — centro regional de comércio, saúde e educação. As balsas que fazem a travessia nem sempre conseguem atender à demanda, deixando moradores, estudantes e trabalhadores em situações de atraso e insegurança.

A construção da ponte é vista como um divisor de águas: além de facilitar o deslocamento e o acesso a serviços essenciais, deve impulsionar o desenvolvimento econômico do Vale do Juruá, promovendo integração e novas oportunidades.

Com o edital em andamento, a expectativa é de que o sonho de gerações finalmente saia do papel, transformando em realidade uma das obras mais aguardadas do interior acreano.

Fonte: 3 de Julho