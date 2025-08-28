Manaus ultrapassa 2,3 milhões de habitantes, revela estudo do IBGE

Manaus ultrapassou a marca de 2,3 milhões de habitantes. A informação faz parte das “Estimativas da População 2025”, divulgadas hoje (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com uma população de 2.303.732, Manaus está em sétimo lugar no ranking nacional, ficando atrás de São Paulo (11,9 milhões), Rio de Janeiro (6,7 milhões), Brasília (2,99 milhões), Fortaleza (2,6 milhões), Salvador (2,6 milhões) e Belo Horizonte (2,4 milhões). Entre as grandes capitais, Manaus tem a maior Taxa Geométrica de Crescimento (TGC), com 1,05%. A cidade tem uma população superior a de Curitiba (1,8 milhões), Recife (1,6 milhões), Goiânia(1,5 milhões) e Belém (1,4 milhões).





Conforme as estimativas da população, com data de 1° de julho de 2025, o Amazonas contava com 4,3 milhões de habitantes, distribuídos pelos 62 municípios. A Taxa Geométrica de Crescimento (TGC) em relação a 2024 é de 0,94%, ficando acima da nacional (0,39%) em 0,55 ponto percentual (p.p.) e da estimativa da Região Norte (0,71%) em 0,23 ponto percentual (p.p.).

As Estimativas da População residente nos Municípios, com data de referência em 1º de julho de 2025, foram calculadas com base nas Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação, revisão 2024, e nos totais populacionais dos Municípios enumerados pelos Censos Demográficos 2010 e 2022. As populações recenseadas nos Municípios nesses dois últimos Censos Demográficos foram ajustadas e serviram de base para o estabelecimento da tendência de crescimento da população para as Estimativas da População até a data de referência, em 1º de julho de 2025.

Entre os estados da Região Norte, o Amazonas ficou na segunda posição das estimativas de aumento populacional, com 0,94% de Taxa Geométrica de Crescimento (TGC), em um ano, ficando atrás apenas de Roraima (3,07%). A menor TGC no mesmo período, foi de Rondônia (0,33%).

Seis municípios do Amazonas apresentam altas taxas de crescimento

No ranking dos municípios do Amazonas, as Estimativas de 2025 mostram que os municípios com maiores TGCs são Caapiranga (3,50%), Boa Vista do Ramos (2,80%), Careiro da Várzea (2,60%), Iranduba (2,60%), Uarini (2,40%) e Jutaí (2%). Manaus ficou em posição intermediária com 1,10% de TGC. As estimativas que apontam para maiores redução da população foram para os municípios de Manaquiri (-4,70%), Anamã (-3,30%) e Barcelos (-2,20%).