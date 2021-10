Microempreendedores recebem crédito emergencial no valor de R$ 36 mil

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), e da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), nesta quinta-feira (07/10), realizou a entrega do cheque simbólico para cinco microempreendedores contemplados pelo crédito emergencial, do Convênio 003/2021 Setemp/Afeam, no valor total de R$ 36 mil.

A titular da Setemp, Neila Azrak, e o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinícius Castro, realizaram a entrega do benefício, lançado em abril pelo governo do estado, que tem o objetivo de incentivar o empreendedorismo em atividades produtivas que gerem trabalho e renda, por meio de crédito orientado aos empreendedores que queiram iniciar, manter ou ampliar seu próprio negócio, nos setores secundário e terciário.

A linha de financiamento “microcrédito” é voltada para profissionais autônomos, comerciantes, artesãos, costureiras, serviços de transporte, MEIs (microempresários individuais), entre outros. A linha possui taxa de juros diferenciada daquela aplicada pelos bancos convencionais e pode chegar ao valor máximo de R$ 21 mil.

Em 2021, a Afeam já liberou aproximadamente 160 milhões de reais, em 16.500 operações realizadas.

Maria Vasquez de Oliveira, artesã, uma das contempladas, recebeu o cheque simbólico no valor de R$ 15 mil reais, e tem o objetivo de aumentar a sua produção. “Eu compro os meus tecidos, minhas pedras, aviamentos, sai mais barato do que eu comprar a granel, então este valor vai me ajudar a comprar mais barato e economizar. Agradeço ao governo do estado, à Setemp e à Afeam por essa ajuda”, comemora.