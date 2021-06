Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles pede demissão

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão na tarde desta quarta-feira (23) ao presidente Jair Bolsonaro. Ele alegou motivos familiares para deixar o cargo.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União. No mesmo decreto, Bolsonaro nomeou Joaquim Alvaro Pereira Leite como novo ministro do Meio Ambiente.

Salles é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) por supostamente ter atrapalhado investigações sobre apreensão de madeira. Em 19 de maio, ele foi alvo de operação da Polícia Federal, que apurava esquema envolvendo a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e a Europa. Salles nega ter cometido irregularidades.

Aguarde mais informações.

Fonte: GZH