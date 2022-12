Missa altera trânsito na área central de Manaus nesta quinta-feira

Para proporcionar segurança viária aos fiéis que irão participar da missa campal em homenagem à padroeira do Amazonas, Nossa Senhora da Conceição, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai interditar a partir das 18h, desta quarta-feira, 7/12, a avenida Eduardo Ribeiro, no trecho entre a avenida 7 de Setembro e a rua Saldanha Marinho, no Centro, zona Sul, para a montagem do palco e balizamento da área que acontecerá a missa nesta quinta-feira, dia 8.

A procissão ocorrerá das 15h às 19h, e contará com o apoio da Prefeitura de Manaus para monitorar trânsito e transporte e orientação dos pedestres e motoristas.

Os veículos que circulam em direção à avenida Eduardo Ribeiro serão orientados a seguir para a avenida Floriano Peixoto. Os motoristas que estiverem transitando na rua Barroso, serão desviados para outros itinerários.

O IMMU montará postos de serviços com monitoramento das avenidas 7 de Setembro / Joaquim Nabuco / Ramos Ferreira / Getúlio Vargas / 24 de Maio e Eduardo Ribeiro. Os agentes estarão orientando os motoristas sobre as opções de itinerários e desvios.