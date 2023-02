Mocidade Alegre é campeã do carnaval de SP

A Mocidade Alegre venceu, nesta terça-feira (21), o grupo especial do Carnaval de São Paulo. Esse é o décimo primeiro título da agremiação.

A Morada do Samba contou no Sambódromo do Anhembi a história de Yasuke, o primeiro samurai negro da história do Japão.

Apuração

São quatro jurados por quesito: harmonia, metre-sala e porta-bandeira, enredo, evolução, bateria, fantasia, alegoria, samba-enredo e comissão de frente. A menor nota era automaticamente descartada pelo regulamento. Fantasia era o quesito de desempate.

Em harmonia, houve equilíbrio entre as escolas. Doze escolas conseguiram tirar todas as quatro notas dez. Com exceção da Estrela do Terceiro Milênio, que teve um 9,9 descartado e os Acadêmicos do Tucuruvi, que conseguiram dois dez, um 9,9 e um 9,8 –esta última descartada– e fechou com 29,9.

Em bateria todas as agremiações conseguiram pontuação máxima. Em enredo, apenas a Independente Tricolor terminou com 29,9.

Entretanto, em alegoria houve mais rigor na apuração. Barroca Zona Sul, Tom Maior e Tucuruvi conseguiram 29,9. Os Gaviões da Fiel, Terceiro Milênio e Águia de Ouro ficaram com 29.8. Vila Maria e os Rosas de Ouro tiveram o pior desempenho, com 29,7.

Evolução trouxe o primeiro revés da então líder Mancha Verde, que tirou três dez e um 9.8, descartado. Com isso a Mocidade Alegre passou à frente. O Terceiro Milênio conseguiu 29,6, ficando com a menor nota no quesito.

A igualdade voltou em samba-enredo. Apenas o Tucuruvi tirou um 9,9.

Em comissão de frente, Vila Maria, Tom Maior e Gaviões da Fiel terminaram com 29,9. As demais conseguiram 30.

Mestre-sala e porta-bandeira deixou a Mocidade na liderança isolada, com um ponto à frente do Tatuapé. Na parcial, a Mancha caiu para quarto lugar, após levar dois 9,9.

Em fantasia, último quesito, apesar de um 9.9, a Morada do Samba se consagrou campeã, com outras três notas dez, acabando com o jejum de nove anos sem título.

CNN Brasil