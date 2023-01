Monsters of Rock anuncia Kiss, Scorpions e Sepultura na Arena da Amzônia

Após o sucesso que foi a vinda da banda Guns N’Roses para Manaus, em setembro do ano passado, a Fábrica de Eventos quer algo ainda maior para 2023 e divulgou, para abril o festival Monsters Tour, que vai reunir três grandes nomes do rock mundial.

O festival faz parte da agenda de 2023 da Fábrica, que começa a oferecer grandes espetáculos ao público do Norte a partir de abril.

O Monsters Tour será realizado na Arena da Amazônia no dia 12 de abril.

“O Monsters Of Rock vai acontecer em São Paulo e terá desdobramentos com o Monsters Tour em Manaus e na Colômbia. O que eu posso garantir é que vai ser um festival com três bandas internacionais no palco pela primeira vez em Manaus”, disse Bete Dezembro, CEO da Fábrica de Eventos.

Nomes confirmados para Manaus

Em São Paulo, a sétima edição do Monsters of Rock vai acontecer no dia 22 de abril, no Allianz Parque, com shows das bandas Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween, Saxon, Symphony X e Doro.

Para Manaus, a tour traz Scorpions, Sepultura e Kiss, que como o empresário da banda já havia adiantado, vem para a capital do Amazonas para um dos 50 últimos shows de despedida.

Assinado pela Fábrica de Eventos e Mercury Concerts, o evento já inicia a venda de ingressos a partir do dia 19 de janeiro.

KISS

Formada em Nova York em 1973 por Paul Stanley e Gene Simmons, o KISS promete fazer um show inesquecível no Monsters Tour – Manaus. Será um momento único, uma homenagem ao primeiro headliner do Monsters of Rock (1994) e aos fãs que vêm acompanhando o festival por quase três décadas.

O legado do KISS continua a crescer, geração após geração, transcendendo idade, raça e credo. A banda, recordista de Discos de Ouro nos EUA, vai comemorar o cinquentenário na turnê brasileira e as apresentações serão as últimas dos 50 shows do KISS no mundo.

Scorpions

Com 120 milhões de discos vendidos e mais de 5 mil shows em todo o planeta, o Monsters traz a lendária Scorpions, a mais bem-sucedida banda de rock alemã, com um show do Rock Believer Tour, do álbum lançado em fevereiro.

Já se passaram mais de 50 anos desde que Klaus Meine, Rudolf Schenker e Matthias Jabs vagavam pelas ruas de Hannover, quando formaram o Scorpions. Nessa jornada, eles vêm encantando os roqueiros com clássicos como ‘Wind Of Change’, ‘Rock You Like A Hurricane’ e ‘Still Loving You’.

Sepultura

Sepultura é uma banda de heavy metal criada em 1984 pelos irmãos Max e Igor Cavalera em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Com uma sonoridade que combina death metal e thrash metal com elementos de música tribal, indígena, africana, japonesa e outros estilos, o Sepultura ganhou respeito e fama na década de 1990 com discos como Arise e Chaos A.D., e tornou-se forte influência para inúmeras bandas de death metal, groove metal e nu metal.

O Sepultura já vendeu aproximadamente 50 milhões de unidades mundialmente, ganhando vários discos de ouro e platina, inclusive em países como França, Austrália, Estados Unidos e Brasil.

O nome da banda surgiu quando Max traduzia uma canção do Motörhead chamada ‘Dancing on Your Grave’, pois “grave” traduzido para o português, significa “sepultura”.