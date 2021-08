Morador de rua recebe facada no pescoço e agoniza até a morte na Djalma

Manaus – Uma discussão entre moradores de rua terminou em morte na noite de quarta-feira, (4), na Avenida Djalma Batista, bairro Parque Dez, entrada do conjunto Eldorado, zona Centro-Sul de Manaus. A vítima após discutir com seu rival, acabou recebendo um golpe profundo no pescoço onde ainda tentou correr para pedir ajuda mais caiu em um canteiro já morto.

Outros moradores de rua que estavam no local não quiseram falar com a nossa equipe de reportagem sobre o fato. O corpo foi periciado pelo Departamento de Polícia Técnica Científica, (DPTC), onde foi removido para o Instituto Médico Legal, (IML). A Delegacia de Homicídios, deve colher imagens de circuito de segurança da área, o que deve ajudar nas investigações.

Por Correio da Amazônia