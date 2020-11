Moradores do Careiro da Várzea recebem itens do programa PAA

Moradores do Careiro da Várzea (a 22 quilômetros de Manaus) receberam alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A entrega foi acompanhada pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e corresponde à produção de 22 agricultores da Comunidade do Divino Espírito Santo, localizada no Baixo Curari que, ao longo deste mês, já entregaram cerca de 40 toneladas de produtos agrícolas ao PAA.

A remessa inclui produtos como couve, feijão de metro, jambu, pepino, abóbora cabocla, abobrinha e cebolinha. Segundo a gerente da unidade local do Idam em Careiro da Várzea, Alcelene Salerno, os produtores que participaram da entrega são membros da Associação Comunitária de Produtores da Região do Baixo Curari (ACPROBAC).

Ainda conforme Alcelene, as entregas estão sendo realizadas com a lancha cedida aos produtores da comunidade, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), para suprir a falta de um meio de transporte para o escoamento da produção. “Muitas vezes a produção era perdida por falta de transporte, ou então atravessadores acabavam ficando com todo o lucro da produção”, disse.

Em Careiro da Várzea, as entregas do PAA estão sendo realizadas semanalmente, às quartas-feiras. Cerca de 120 produtores rurais do município estão inscritos nesta edição do programa.