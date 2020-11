Rocam prede homem que roubava celulares no Novo Aleixo

MANAUS – Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam na noite de domingo (22/11), um homem de 33 anos por praticar roubo de aparelhos celulares em via pública, no bairro Novo Aleixo, na zona norte.

De acordo com a equipe de militares da viatura 8151, por volta de 21h20, durante patrulhamento, populares denunciaram que dois indivíduos em uma motocicleta modelo Honda Biz de cor roxa estariam praticando roubo de celulares na avenida Nathan Xavier. A equipe se dirigiu ao local informado e avistou a motocicleta com as características informadas, que era conduzida no sentido contrário ao da via.

Ao notar a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, sendo um deles detido. Após revista, foram encontrados em sua cintura dois aparelhos celulares produtos do roubo cometido momentos antes. O chassi da moto também foi averiguado, com restrição de roubo registrada na placa OAF-1C63.

Após ser reconhecido pela vítima, o homem foi detido apresentado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais. Na unidade policial, foi constatado que ele possuía registro criminal por roubo.