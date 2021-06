Moradores reclamam de lixão em estrada de Iranduba

Boa parte da estrada de Iranduba (a 35 quilômetros de Manaus) está tomada por lixo. De acordo com moradores, a situação demonstra o descaso por parte da prefeitura.

Para a população, o prefeito Augusto Ferraz não tem se preocupado muito com a cidade. A sujeira está localizada no ramal da Creuza, próximo à estrada do Janauari.

A situação fica pior em dias de chuva. Por ter um asfalto precário, a estrada se torna um verdadeiro lamaçal com a quantidade de lixo espalhada.

A Prefeitura de Iranduba informou que vai resolver a situação do lixão.