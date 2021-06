Federação da Agricultura entrega cestas básicas a produtores rurais de Autazes

Dando continuidade às entregas de cestas básicas para agricultores familiares atingidos pela cheia, nesta sexta-feira (11/06), o Governo do Amazonas e a Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), entregaram duas mil cestas para o município de Autazes (113 quilômetros distante de Manaus).

A doação faz parte do Programa Agro Fraterno, uma parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Confederação Nacional da Agricultura (CNA), e do Programa Agro Amazonas, do Governo do Estado, executada por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e Fundo de Promoção Social (FPS).

O secretário da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior, falou da importância que o Governo do Estado tem dado ao setor primário da região.

“O setor primário em Autazes é um dos mais fortes do Estado, onde possui uma das maiores bacias leiteiras do Amazonas. Intervir nesse momento de grande cheia, somado à pandemia da Covid-19, é de suma importância ao auxiliar esse produtor afetado. A Sepror, a Faea e o FPS trouxeram, hoje, 2 mil cestas básicas a serem doadas para o homem do campo, que produz o alimento”, afirmou Petrucio.

Em Autazes, as cestas foram distribuídas para os agricultores das comunidades Terra Prometida e Novo Céu, Cooperativa de Produtores da Agricultura Familiar (Coopjafa), Cooperativa dos Produtores da Região do Lago do Sampaio (Cooperasa) e Cooperativa de Leite em Autazes (Cooplan).

Termo de Convênio – Na ocasião, também foi assinado o Termo de Convênio entre a Sepror e a prefeitura de Autazes, para a aquisição de patrulhas mecanizadas no valor de R$ 257.312,00, fruto de emenda parlamentar do deputado Sinésio Campos.

A patrulha mecanizada formada por trator agrícola, grade aradora e lâmina frontal, beneficiará o município de Autazes.