“Morri porque estava roubando”, diz bilhete no bolso de cadáver jogado no Ouro Verde

MANAUS – Diego Rodrigo de 27 anos, foi assassinado com vários tiros pelo corpo no final da tarde de sexta-feira, (17), na entrada do beco F, bairro proximidades da rua Buriti, bairro Ouro Verde, zona Leste de Manaus.

A vítima estava amarrada e foi levada para o local por ocupantes de um carro. Os assassinos tiraram ele do veículo e em seguida realizaram vários disparos contra o mesmo que morreu na hora.

Moradores acionaram a Polícia Militar, (PM), que esteve no local do fato. O corpo foi periciado e recolhido para o IML. A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia