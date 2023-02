Carnaval de Manaus: 2ª noite do desfile das escolas de samba, marca disputa do Carnaval

Com toques de tradição nos carros alegóricos e nas fantasias, além do contagiante ritmo das baterias, as nove escolas de samba do grupo “A”, fomentadas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), apresentaram um desfile acirrado, durante a noite desta sexta-feira, 17/2, no segundo dia de desfile oficial do Carnaval 2023, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, o sambódromo, no Dom Pedro, zona Centro-Oeste.

Mocidade Independente da Raiz abriu o desfile às 20h, com o tema “Noites do Oriente”, seguida de Império do Havaí e Beija Flor do Norte. Acadêmicos da Cidade Alta entrou na avenida às 23h30. Na sequência, Sem Compromisso e Presidente Vargas que, mesmo debaixo de chuva, conseguiram animar seus torcedores. Dragões do Império, Tradição Leste e Mocidade Independente do Coroado ficaram encarregadas de fazer o encerramento do desfile, que foi até a madrugada de sábado, 18, às 4h30.

A vice-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Oreni Braga, destacou o desfile das escolas de samba como um marco importante para a retomada do Carnaval, e de estímulo à economia, que movimenta toda a cadeia criativa cultural e turística da cidade com serviços.

“Mais do que a disputa pelo acesso ao Grupo Especial, para muitas escolas, o momento aqui é de celebração. Especialmente para os artistas ligados diretamente a elas, que sofreram os impactos da pandemia, de forma severa. O prefeito David Almeida sempre teve essa sensibilidade e inclinação aos movimentos culturais. E, como ele acompanha os indicadores do impacto cultural e econômico da festa há muitos anos, autorizou não apenas o fomento mas, também, um reajuste de 20% na verba”, afirmou.

A Manauscult destaca ainda a ação integrada dos órgãos municipais, a fim de garantir o sucesso da festa: monitoramento com câmera no quadrilátero do evento; operação de trânsito e reforço das linhas de ônibus; suporte de saúde com ações preventivas; proteção social; esquema especial de limpeza; orientação ao comércio informal, dentre outros.

De acordo com o regulamento, as escolas tiveram 50 minutos para se apresentarem. A disputa pelo campeonato termina, efetivamente, nesta segunda-feira, 20, quando acontece a apuração das notas dos jurados.