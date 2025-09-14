Mortes na selva de Darién expõem crise humanitária na rota migratória

Nos últimos anos, a rota migratória pela selva de Darién, na fronteira entre Panamá e Colômbia, deixou centenas de mortos. Entre 2022 e 2024, quase um milhão de pessoas, incluindo mulheres e crianças, tentaram cruzar a região a pé, em busca dos Estados Unidos.





A travessia é marcada por riscos extremos. Muitos migrantes morrem no caminho, e seus corpos acabam enterrados na floresta ou abandonados à mostra. Segundo Edwin Viales, da Organização Internacional para as Migrações (OIM), quase todos os sobreviventes relatam ter visto cadáveres ao longo do percurso.

Com a redução do fluxo migratório devido a mudanças nas políticas dos EUA e países latino-americanos, o desafio agora é identificar os mortos. O Instituto de Medicina Legal do Panamá, com apoio da Cruz Vermelha, trabalha para dar nome a pelo menos 220 corpos encontrados na região.

O diretor José Vicente Pachar lamenta que muitas famílias nem saibam do destino dos seus entes queridos, perdidos na perigosa jornada pela selva.

Perigo extremo

A densa selva e o relevo do Parque Nacional de Darién, na fronteira entre Panamá e Colômbia, impedem a construção de uma estrada entre os países.

Por isso, a Rodovia Panamericana, que cruza o continente de norte a sul, é interrompida nesse “tampão” natural. Migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos por terra precisam seguir por trilhas ribeirinhas, enfrentando grandes perigos.

Muitos partem de povoados colombianos como Necoclí, Turbo, Acandí e Capurganá, adentrando a floresta por caminhos de terra e barro, sob alta umidade, cercados por vegetação e animais selvagens.

O destino costuma ser povoados panamenhos como Bajo Chiquito, Canaan Membrillo ou Chocolatal, de onde seguem por terra ou rios até refúgios migratórios próximos à Rodovia Panamericana.

Viales, da OIM, esteve na região durante a crise migratória e conheceu as condições letais enfrentadas. Ele explica que a travessia dura de 10 a 12 dias, mas os traficantes prometem apenas três dias, o que causa muitas mortes entre migrantes despreparados.

Relatos apontam quedas, afogamentos, restos mortais encontrados, violência e abuso sexual. Animais perigosos, água não potável, calor intenso e inundações repentinas aumentam o risco.

O projeto Migrantes Desaparecidos da OIM identificou as três principais causas de morte em Darién: afogamento, violência humana e falta de água, remédios ou abrigos seguros.

Entre 2014 e 2025, foram registradas 546 mortes, incluindo dezenas de crianças. A maioria dos migrantes vem da América Latina, Caribe, África e Ásia.

Viajar pelo mar do Caribe também é extremamente perigoso, segundo Viales.

O desafio da identificação

Com o aumento do fluxo migratório pela selva do Darién, as autoridades panamenhas passaram a recuperar os corpos das vítimas.

O serviço forense do IMELCF guarda os restos de 220 pessoas mortas entre 2019 e 2025, segundo Pachar. Muitas vezes, os cadáveres são levados ao necrotério de Palma, capital do Darién, onde médicos, antropólogos e odontólogos forenses analisam os restos, que são depositados em nichos humanitários apoiados pelo CICV. Além de garantir um local digno, o objetivo é possibilitar que as famílias encontrem seus entes queridos.

Alexandre Le Breton, chefe da missão do CICV no Panamá, destaca que as famílias têm o direito de saber o que aconteceu e o Estado, a obrigação de buscar a identificação e responder a elas.

Segundo Viales, o número real de mortos pode ser até três ou quatro vezes maior, já que muitos restos estão enterrados na selva e não podem ser contabilizados.

As estatísticas do Serviço Nacional de Migração do Panamá indicam que a maioria dos migrantes que cruzaram o Darién vem da América do Sul, principalmente Venezuela, Equador e Colômbia.

O IMELCF usa métodos científicos para determinar a provável origem dos migrantes, com tecnologia capaz, por exemplo, de identificar se a pessoa é dos Andes equatorianos. Isso facilita a busca por familiares que possam fornecer amostras para comparação genética e identificação, explica Pachar.

Embora o trabalho traga esperança, as autoridades reforçam que o processo exige tempo e que as famílias também podem ajudar, relatando desaparecimentos às autoridades e procurando os escritórios locais da Cruz Vermelha.

Eneida Vásquez, do CICV, ressalta que a organização atua como ponte entre as famílias e as autoridades, especialmente diante de barreiras consulares.

Le Breton reforça que o primeiro contato deve ser com as autoridades do país de origem. A coleta de DNA permitirá as comparações genéticas necessárias.

Pachar lamenta: “A incerteza sobre o destino de um ente querido é uma dor imensa. Se pudermos aliviar esse sofrimento, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance.”

