Mortes na selva de Darién expõem crise humanitária na rota migratória

Muitas das vítimas morreram afogadas - Getty Images

Nos últimos anos, a rota migratória pela selva de Darién, na fronteira entre Panamá e Colômbia, deixou centenas de mortos. Entre 2022 e 2024, quase um milhão de pessoas, incluindo mulheres e crianças, tentaram cruzar a região a pé, em busca dos Estados Unidos.


A travessia é marcada por riscos extremos. Muitos migrantes morrem no caminho, e seus corpos acabam enterrados na floresta ou abandonados à mostra. Segundo Edwin Viales, da Organização Internacional para as Migrações (OIM), quase todos os sobreviventes relatam ter visto cadáveres ao longo do percurso.

Com a redução do fluxo migratório devido a mudanças nas políticas dos EUA e países latino-americanos, o desafio agora é identificar os mortos. O Instituto de Medicina Legal do Panamá, com apoio da Cruz Vermelha, trabalha para dar nome a pelo menos 220 corpos encontrados na região.

O diretor José Vicente Pachar lamenta que muitas famílias nem saibam do destino dos seus entes queridos, perdidos na perigosa jornada pela selva.

Perigo extremo

Migrante ferida sendo transportada de maca para um acampamento humanitário em Darién, no Panamá, em setembro de 2024
Migrante ferida sendo transportada de maca para um acampamento humanitário em Darién, no Panamá, em setembro de 2024 – Getty Images

A densa selva e o relevo do Parque Nacional de Darién, na fronteira entre Panamá e Colômbia, impedem a construção de uma estrada entre os países.

Por isso, a Rodovia Panamericana, que cruza o continente de norte a sul, é interrompida nesse “tampão” natural. Migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos por terra precisam seguir por trilhas ribeirinhas, enfrentando grandes perigos.

Muitos partem de povoados colombianos como Necoclí, Turbo, Acandí e Capurganá, adentrando a floresta por caminhos de terra e barro, sob alta umidade, cercados por vegetação e animais selvagens.

O destino costuma ser povoados panamenhos como Bajo Chiquito, Canaan Membrillo ou Chocolatal, de onde seguem por terra ou rios até refúgios migratórios próximos à Rodovia Panamericana.

Grupo de migrantes caminha por trecho lodoso no Tampão de Darién
Grupo de migrantes caminha por trecho lodoso no Tampão de Darién – Getty Images

Viales, da OIM, esteve na região durante a crise migratória e conheceu as condições letais enfrentadas. Ele explica que a travessia dura de 10 a 12 dias, mas os traficantes prometem apenas três dias, o que causa muitas mortes entre migrantes despreparados.

Relatos apontam quedas, afogamentos, restos mortais encontrados, violência e abuso sexual. Animais perigosos, água não potável, calor intenso e inundações repentinas aumentam o risco.

O projeto Migrantes Desaparecidos da OIM identificou as três principais causas de morte em Darién: afogamento, violência humana e falta de água, remédios ou abrigos seguros.

Entre 2014 e 2025, foram registradas 546 mortes, incluindo dezenas de crianças. A maioria dos migrantes vem da América Latina, Caribe, África e Ásia.

Viajar pelo mar do Caribe também é extremamente perigoso, segundo Viales.

O desafio da identificação

Caravana de migrantes avança pela floresta de Darién
Caravana de migrantes avança pela floresta de Darién – Getty Images

Com o aumento do fluxo migratório pela selva do Darién, as autoridades panamenhas passaram a recuperar os corpos das vítimas.

O serviço forense do IMELCF guarda os restos de 220 pessoas mortas entre 2019 e 2025, segundo Pachar. Muitas vezes, os cadáveres são levados ao necrotério de Palma, capital do Darién, onde médicos, antropólogos e odontólogos forenses analisam os restos, que são depositados em nichos humanitários apoiados pelo CICV. Além de garantir um local digno, o objetivo é possibilitar que as famílias encontrem seus entes queridos.

Alexandre Le Breton, chefe da missão do CICV no Panamá, destaca que as famílias têm o direito de saber o que aconteceu e o Estado, a obrigação de buscar a identificação e responder a elas.

Segundo Viales, o número real de mortos pode ser até três ou quatro vezes maior, já que muitos restos estão enterrados na selva e não podem ser contabilizados.

As estatísticas do Serviço Nacional de Migração do Panamá indicam que a maioria dos migrantes que cruzaram o Darién vem da América do Sul, principalmente Venezuela, Equador e Colômbia.

O IMELCF usa métodos científicos para determinar a provável origem dos migrantes, com tecnologia capaz, por exemplo, de identificar se a pessoa é dos Andes equatorianos. Isso facilita a busca por familiares que possam fornecer amostras para comparação genética e identificação, explica Pachar.

Militar em frente aos nichos humanitários da Cruz Vermelha em Darién
Militar em frente aos nichos humanitários da Cruz Vermelha em Darién – Getty Images

Embora o trabalho traga esperança, as autoridades reforçam que o processo exige tempo e que as famílias também podem ajudar, relatando desaparecimentos às autoridades e procurando os escritórios locais da Cruz Vermelha.

Eneida Vásquez, do CICV, ressalta que a organização atua como ponte entre as famílias e as autoridades, especialmente diante de barreiras consulares.

Le Breton reforça que o primeiro contato deve ser com as autoridades do país de origem. A coleta de DNA permitirá as comparações genéticas necessárias.

Pachar lamenta: “A incerteza sobre o destino de um ente querido é uma dor imensa. Se pudermos aliviar esse sofrimento, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance.”

Fonte: bbc

