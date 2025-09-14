“Se o STF decidiu pela condenação de Bolsonaro, temos que respeitar”, disse Valdemar da Costa Neto (PL)

A Primeira Turma do STF condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, organização armada, abolição do Estado democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado





O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto cita exageros, mas diz que ‘temos que respeitar’. Ele estava falando sobre a condenação de Bolsonaro pelos crimes de golpe de estado, organização criminosa e mais outros crimes praticados ao longo do mandato.

Valdemar disse que pesou a condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão pelo STF, mas afirmou que a decisão precisa ser respeitada. “O Supremo decidiu, nós temos que respeitar”, disse durante o Rocas Festival, evento político realizado neste sábado (13) em Itu (SP).

Valdemar declarou que a corte só agiu com tanto rigor porque tem o apoio do presidente Lula (PT), e admitiu que houve planejamento de golpe de Estado, “mas não o golpe”.

Ele também defendeu que a direita una forças em 2026 para eleger um presidente aliado e conquistar maioria no Congresso, condição que considera essencial para aprovar a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.