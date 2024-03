Mostra Virtual “Norte na Tela” destaca a cultura regional e premia talentos

A riqueza cultural da região Norte do Brasil ganha destaque na Mostra Virtual “Norte na Tela”, um evento que promete celebrar a diversidade e os talentos artísticos locais. Organizada por Inã Figueiredo, especialista em Gestão e Produção Cultural, e com a produção executiva de Klindson Cruz, esta iniciativa busca valorizar e premiar produções audiovisuais de até 10 minutos.





As inscrições estarão abertas a partir da próxima sexta-feira, 29 de março, e podem ser feitas através do formulário disponível no Instagram @nortenatela. Com a previsão de divulgação dos resultados para meados de maio, a mostra selecionará 12 vídeos, proporcionando uma vitrine para os talentos regionais.

O diferencial da Mostra “Norte na Tela” está na premiação dos três vídeos mais comentados e compartilhados. Os prêmios variam conforme a classificação, com R$ 2 mil para o primeiro lugar, R$ 1.500 para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro. Este incentivo financeiro visa não apenas reconhecer o talento dos participantes, mas também contribuir para o desenvolvimento cultural e econômico da região.

Inã Figueiredo destaca a importância do projeto como parte do movimento “O Norte Existe”, buscando amplificar a diversidade cultural local. “Esta é uma chance única de destacar nossas obras e promover a diversidade cultural da região”, afirma.

A escolha do Instagram como plataforma para a Mostra é estratégica, dada sua vasta capacidade de alcance digital e impacto nas redes sociais. Com bilhões de usuários ativos em todo o mundo, a rede oferece um espaço global onde as riquezas culturais da região Norte podem ser compartilhadas instantaneamente, promovendo o diálogo intercultural e o empoderamento dos artistas locais.

Sob a coordenação de Inã Figueiredo e a produção executiva de Klindson Cruz, a Mostra Virtual “Norte na Tela” propõe uma democratização cultural utilizando as redes sociais como ferramenta de expansão. Ambos têm um compromisso com a valorização das expressões culturais locais, enriquecendo o projeto com suas experiências e conhecimentos.

Não perca esta oportunidade de participar e destacar sua obra na cena cultural do Norte do Brasil. Faça parte da Mostra Virtual “Norte na Tela” e ajude a promover a diversidade e o talento da região.