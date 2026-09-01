Motim no presídio para policiais da PM, mobiliza forças de segurança do Estado às margens da BR-174

Confusão mobiliza forças de segurança em presídio destinado a policiais militares na BR-174

MANAUS | Uma confusão dentro da Unidade Prisional da Polícia Militar do Amazonas (UPPM/AM) mobilizou equipes de segurança na tarde desta terça-feira (1º). A unidade prisional fica às margens da rodovia BR-174, na Zona Rural de Manaus.





De acordo com as primeiras informações, a situação é tratada como um motim. Representantes da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) também foram até o local para acompanhar a ocorrência.

Até o momento, as autoridades não informaram o que teria dado início à revolta. Também não havia confirmação oficial sobre possíveis pessoas feitas reféns ou sobre a existência de feridos e mortos.

A unidade abriga policiais militares que estão presos. Em maio deste ano, 71 detentos foram levados para o local após serem transferidos do antigo Núcleo Prisional da Polícia Militar, localizado na Zona Norte da capital.

A transferência ocorreu depois que 23 presos conseguiram fugir da antiga unidade prisional. A operação contou com a participação de mais de 100 agentes e envolveu o MP-AM, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

O caso segue em andamento, e a reportagem aguarda novas informações das autoridades sobre a situação dentro da unidade.

Por Correio da Amazônia