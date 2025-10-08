Motociclista faz manobra irregular na faixa de pedestre e causa acidente na Avenida Max Teixeira

MANAUS | Uma colisão entre duas motocicletas deixou uma passageira de aplicativo ferida na noite de terça-feira (7), na Avenida Maxi Teixeira, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. De acordo com informações repassadas no local, o acidente aconteceu após um dos condutores realizar uma manobra irregular sobre a faixa de pedestre.


Testemunhas relataram que o motociclista tentou atravessar a via de um lado para o outro utilizando a faixa destinada exclusivamente a pedestres, enquanto o semáforo estava fechado. Nesse momento, ele acabou atingindo outro motociclista que subia a ladeira em sua mão correta, transportando uma passageira.

Com o impacto, a mulher caiu e ficou gravemente ferida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o socorro da vítima, que foi encaminhada a uma unidade hospitalar.

Ainda segundo testemunhas, o motociclista que realizou se exaltou durante a discussão e afirmou que não arcaria com o prejuízo causado. A Polícia Militar foi acionada e acompanhou o caso, realizando os procedimentos cabíveis.

