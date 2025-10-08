Mesmo com tarifas dos EUA, vendas externas de carne do Brasil crescem 25%

Brasil alcançou um novo marco nas exportações de carne bovina em setembro, com 314,7 mil toneladas embarcadas, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (6) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex). O volume superou o recorde anterior, registrado em julho, e representa um crescimento de 25,1% em comparação ao mesmo período de 2024.





Mesmo após a aplicação de tarifas pelos Estados Unidos em agosto, os embarques brasileiros seguiram em alta. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), o bom desempenho está ligado à diversificação dos mercados compradores, com destaque para o México e a China — atualmente o principal destino da carne nacional.

Especialistas explicam que a forte demanda global e a reorganização das rotas comerciais, após as barreiras impostas pelos EUA, impulsionaram os resultados. A baixa oferta de gado norte-americana também contribuiu para aumentar a competitividade do produto brasileiro no mercado internacional.

Antes desse novo recorde, o Brasil havia exportado 276,9 mil toneladas em julho e 268,6 mil toneladas em agosto. A forte reação em setembro reforça a posição do país como um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo.