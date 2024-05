Motoqueiro morre após perder controle de moto no V8

MANAUS | Um motociclista que não teve o nome divulgado, morreu na manhã deste sábado, (11), na avenida Efigênio Salles, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.





A vítima teria perdido o controle do veículo vindo a cair onde teve ferimentos graves pelo corpo vindo a óbito. Policiais militares estiveram no local para realizar o isolamento do local até a chegada do Instituto Médico Legal, (IML), que fez a remoção do corpo.

Imagens de circuito de segurança de um estabelecimento do local, deve ajudar a polícia a descobrir se alguém teria atingido a moto.

Por Correio da Amazônia