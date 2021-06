Movimento Vacina Autazes já imunizou mais de mil pessoas no Monte Sinai e Novo Céu

A Prefeitura Municipal de Autazes, por meio do Movimento Vacina Autazes, já imunizou com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em duas semanas, mais de mil pessoas das comunidades de Monte Sinai.

Para o prefeito Andreson Cavalcante (PSC), a vacinação contra a Covid-19 é uma das principais armas contra a doença. E o objetivo é imunizar o maior número de pessoas possíveis. Ele destacou também a imunização de rotina aos moradores da comunidade do Monte Sinai.

“O Movimento Vacina Autazes está a todo vapor! Em duas semanas vacinamos mais de mil pessoas com idade de 18 anos a mais. Uma conquista para nossa gente que estava aguardando ansiosamente a imunização, pois somente através da vacina vamos combater essa doença terrível”, reforça.

Na última quarta-feira, 23, foram vacinadas 575 pessoas de 18 anos a mais com a primeira dose contra a Covid-19, na comunidade Monte Sinai. Essas pessoas já estavam cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de referência.

Na oportunidade, o prefeito agradeceu a parceria da Potássio do Brasil para a realização da campanha de vacinação no interior, bem como, o esforço de todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Plano Nacional de Vacinação (PNI) na execução da imunização.

“Nas últimas duas semanas, a equipe do PNI e SEMSA, com o apoio da Potássio do Brasil, vacinaram mais de mil pessoas no Novo Céu e Monte Sinai. Isso só foi possível pela dedicação desses servidores e apoio da Potássio do Brasil. Meu muito obrigado e vamos em frente trabalhando cada vez mais por melhorias na saúde do nosso município”, pontuou

Andreson fez ainda um alerta à população, em manter os cuidados mesmo com a vacinação e a importância do retorno para a segunda dose. “É importante lembrar que para ficar de fato imunizado é necessário tomar a segunda dose na data marcada e continuar com os cuidados de higiene e distanciamento”, solicitou o prefeito.