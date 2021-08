MPAM investiga obra abandonada em Lábrea

A obra abandonada de uma escola localizada no quilômetro 26 da BR-230 – Rodovia Transamazônica entrou na mira do Ministério Público do Amazonas (MPAM). A Promotoria de Justiça do município instaurou procedimento para apurar o caso.

O objetivo é verificar quais medidas estão sendo ou devem ser adotadas pelo Poder Público a fim de viabilizar a sua conclusão. A construção, de acordo com a promotoria, está em estado de depreciação, com telhas quebradas e ainda com palafitas para suportar a laje.

O novo prédio se destinaria a absorver os alunos da escola municipal São Pedro, que funcionava ao lado da construção e se encontra desativada. Segundo informações dos moradores da área, as crianças da região estão estudando na escola municipal Santa Helena, que fica a cerca de dois quilômetros de distância e dispõe de apenas duas salas dispostas em uma estrutura em palafita, sendo que, uma delas não conta com iluminação.