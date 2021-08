Ex-gestora de Educação em Tefé é multada em mais de R$ 27 mil

Ainda ex-diretora do Fundo Municipal de Educação de Tefé em 2019, Maurilandi Ramos Gualberto, foi multada em R$ 27,3 mil. Foram encontradas impropriedades encontradas na prestação de contas.

Maurilandi não enviou o demonstrativo de obras, conforme determinado em resolução; não justificou parte do ativo circulante da gestão que não condiz com o previsto em lei, e deixou de apresentar notas de empenho em pagamentos feitos pela gestão. A gestora tem até 30 dias para recorrer da decisão ou realizar o pagamento das multas.

A decisão é do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).