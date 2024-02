MSN em 2024? Software fica disponível e usuários relembram os anos 2000

Ah, os anos 2000! A era das playlists cheias de hits duvidosos e das conversas intermináveis no MSN Messenger está de volta em 2024! E essa novidade está agitando as redes sociais!





O Escargot, um novo serviço para PCs, está tentando reviver as memórias do MSN Messenger. Desenvolvida por programadores independentes, essa versão consegue reproduzir quase todas as funcionalidades do antigo Messenger.

O software foi criado usando engenharia reversa, desvendando os códigos do programa original. Está disponível gratuitamente na versão web e desktop; basta se cadastrar para reviver a experiência de um dos principais programas de mensagens dos anos 2000.

Recentemente, a influenciadora Anna Carolina Davila viralizou ao relembrar o famoso MSN por meio dessa plataforma. Seu vídeo teve mais de 1,4 milhões de visualizações, deixando os internautas em êxtase. Ela até compartilhou um guia de como acessar a ferramenta:

• Acesse: escargot.chat/ e clique em “Download”;

• Em seguida, escolha “MSN/Windows Live Messenger” e defina o idioma do aplicativo na página seguinte;

• Por fim, escolha qual versão do MSN deseja baixar ou clique em “Download” para a opção recomendada.

Como não se trata de uma ferramenta oficial, é importante garantir que o antivírus do seu computador esteja ativo e atualizado, e evite compartilhar informações sensíveis.

Uma ressalva é que os usuários precisarão começar do zero. É necessário criar uma nova conta e adicionar novos contatos, já que não é possível acessar perfis antigos ou ver históricos de mensagens. Mas a emoção de enviar “winks”, definir status e até mesmo o icônico momento de “chamar a atenção” do outro usuário na aba de conversa ainda permanece.

Para quem não viveu a era de ouro do MSN Messenger, é importante lembrar que o programa foi um fenômeno da comunicação online, reunindo milhões de usuários ao redor do mundo. No entanto, com o surgimento de novas tecnologias e aplicativos concorrentes, como o Skype, a Microsoft optou por encerrar o serviço em 2013, marcando o fim de uma era da internet. Não há indicações de que ele possa retornar um dia.

Apesar de proporcionar nostalgia, o Escargot pode ser mais uma viagem ao passado do que uma ferramenta prática para o dia a dia. Mas a verdadeira diversão está em reunir os amigos e se divertir um pouco, relembrando como era se comunicar naquela época!

Fonte: Só Notícia Boa