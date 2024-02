Tensão no Queridômetro: MC Bin Laden é alvo de críticas e emojis negativos no BBB 24

Após escapar da berlinda no BBB 24 ao vencer a Prova Bate e Volta, MC Bin Laden causou alvoroço na casa com suas declarações na noite de domingo (25). Ao ser questionado por Tadeu Schmidt sobre a falta de comemoração dos colegas por sua vitória na dinâmica, o cantor respondeu sem rodeios:





“Não preciso disso, não. Se o Brasil estiver torcendo por mim, já é o que importa. Só quero o apoio de pessoas verdadeiras, não de falsas. Então, é pra cima!”, disparou Bin.

No entanto, durante a avaliação do Queridômetro no dia seguinte (26), o participante do Camarote foi surpreendido com emojis negativos atribuídos por alguns colegas de confinamento – levantando questionamentos sobre a relação entre suas palavras e a reação dos outros participantes. Fernanda deixou um coração partido 💔 para Bin, enquanto Alane o presenteou com um emoji de mala 👜.

Por outro lado, Davi e Matteus demonstraram apoio ao funkeiro dando-lhe emojis de biscoito, em clara manifestação de incentivo. No entanto, a reação de Michel foi diferente, já que ele atribuiu um emoji de alvo a MC Bin Laden. Curiosamente, o cantor decidiu retribuir esse último símbolo, enviando-o para seis colegas da casa, incluindo Alane, Davi, Isabelle, Michel, Matteus e Wanessa.

Esses acontecimentos recentes certamente trarão mais tensão e debates na dinâmica do BBB 24, colocando em destaque as relações interpessoais entre os participantes e as repercussões de suas ações e declarações na casa mais vigiada do Brasil.

Fonte: gshow