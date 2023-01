Mulher que matou o pai no interior do Amazonas é presa

A Polícia Civil de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), cumpriu, na tarde de terça-feira (24), por volta das 13h, mandado de prisão preventiva de Marivane Garcia de Lima, 22, por homicídio qualificado de seu pai Avanir Leite de Lima, que tinha 44 anos. O crime aconteceu no dia 28 de novembro de 2022, por volta das 19h, na comunidade Izidoro, zona rural daquele município.

Segundo o delegado José Barradas, titular da unidade policial, a prisão de Marivane foi representada à Justiça, mediante informações coletadas no decorrer das investigações, que apontaram indícios de autoria e materialidade do crime, sendo assim, por meio dessas constatações, foi decretada sua prisão preventiva.

“A ordem judicial em nome de Marivane foi decretada no dia 19 de janeiro deste ano, após o Ministério Público do Amazonas (MPAM) e a juíza plantonista Iasmin da Silva Oliveira, da Vara da Comarca de Tapauá, entenderam o fato como homicídio qualificado, e não legítima defesa” Explicou Barradas.

Conforme a autoridade policial, apesar do desentendimento da vítima com a mãe da autora, em depoimento, a infratora alegou que já tinha problemas pessoais com o pai e já queria matá-lo.

“Marivane foi presa após recebermos denúncias anônimas informando que ela estava em uma agência bancária de Coari. Nos deslocamos ao local e cumprimos o mandado de prisão”, disse o delegado.

A infratora responderá por homicídio qualificado e ficará à disposição do Poder Judiciário.