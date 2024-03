Mulheres no saneamento: Empoderamento e transformação em Manaus

No avanço do saneamento básico em Manaus, um novo protagonismo está em ascensão: o das mulheres. O programa Trata Bem Manaus não apenas expande o sistema de esgotamento sanitário na capital, mas também abre portas para que mulheres encontrem espaço e oportunidades no mercado de trabalho, antes predominantemente masculino.





Ivone de Lima, fiscal de obras de 37 anos, é um exemplo inspirador dessa transformação. Há pouco mais de um ano na Águas de Manaus, ela começou como agente de saneamento e, recentemente, foi promovida. “Eu era dona de casa e trabalhava como autônoma. Quando surgiu essa oportunidade, sabia que não seria fácil, mas decidi encarar”, conta Ivone.

Após treinamentos intensivos, Ivone ingressou no setor instalando tubulações de esgoto na cidade. “Era um desafio novo todos os dias, aprendendo muito, com muita garra. Agora estou na fiscalização das obras de expansão do sistema de esgoto, contribuindo para as mudanças no saneamento básico da cidade”, orgulha-se.

Outras mulheres compartilham desse sentimento. Célia Vanusa Amorim, agente de saneamento de 37 anos, conseguiu uma oportunidade após um curso externo. “Era um setor desconhecido para mim. Mas é muito prazeroso ver que minhas filhas se espelham em mim e que posso oferecer um conforto de vida para elas”, diz Célia.

Joelma Costa, de 33 anos, descobriu sua aptidão para a área após um curso. “É uma responsabilidade muito grande, mas ouvir uma palavra de agradecimento do cliente, sentir que ajudamos, é muito bom. É muito gratificante poder levar um serviço que representa qualidade de vida para as pessoas”, destaca Joelma.

Neste Dia Internacional da Mulher, Joelma deixa uma mensagem de incentivo: “Que as mulheres não deixem de acreditar nelas mesmas, que não desistam dos seus sonhos, e que aproveitem as oportunidades”.

A Águas de Manaus, empresa responsável pelo abastecimento e tratamento de água e esgoto na capital, reforça seu compromisso com a sustentabilidade e diversidade. Comprometida com metas de diversidade racial e aumento da representatividade feminina em cargos de liderança, a empresa destaca o talento e dedicação das mulheres na construção de uma Manaus protagonista no saneamento básico.