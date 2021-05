Municípios devem ficar atentos ao prazo de inclusão no Cadastro Único

Gestores e técnicos que atuam no Sistema de Único Assistência Social (Suas) nos municípios devem ficar atentos quanto à nova prorrogação do prazo de inclusão de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) no Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais. O alerta é do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas).

Conforme a pasta, como a pandemia de coronavírus ainda inspira cuidados, em especial com grupos de maior risco como os públicos do BPC (idosos e pessoas com deficiência), O Ministério da Cidadania publicou a Portaria n° 611, em 2 de março de 2021, prorrogando novamente o prazo anteriormente revisado na Portaria n° 598, para que os beneficiários do BPC estejam inscritos no Cadastro Único.

O novo calendário de escalonamento do bloqueio e suspensão do BPC para quem ainda não se inscreveu no Cadastro Único pode ser conferido na arte em anexo. A inscrição no Cadastro Único permanece como requisito obrigatório para os beneficiários do BPC. Portanto é importante que os gestores de todo o país, principalmente daqueles municípios que ainda têm beneficiários do BPC fora do Cadastro, reúnam esforços para conclusão dessa tarefa de regularização da situação cadastral.

Além do BPC, a inclusão cadastral permitirá que essas pessoas possam ter acesso a outros serviços, programas e benefícios sociais.