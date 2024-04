Municípios do AM aderem a programa contra desmatamento

Apuí, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Itapiranga, Lábrea, Manicoré, Maués e Novo Aripuanã fazem parte do programa de redução do desmatamento e incêndios florestais na Amazônia. A proposta é do governo federal.





O programa inclui municípios com o maior índice de desmatamento, tanto de acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e a plataforma de monitoramento de queimadas MapBiomas. A iniciativa prevê R$ 730 milhões em investimento para promover o desenvolvimento sustentável e combater o desmatamento e incêndios florestais em 70 municípios prioritários na Amazônia.

Desse total, conforme o governo, R$ 600 milhões virão do Fundo Amazônia e R$ 130 milhões do Floresta+.