MANAUS | Um motoqueiro morreu na manhã deste sábado, (13), na avenida General Rodrigo Octávio, bairro Japiim, zona Sul de Manaus, após atingir uma fiação de energia que estava arreado na via.





A vítima ao atingir o fio acabou caindo e vindo a óbito. Equipes da Polícia Militar, (PM), estiveram no local e acionaram equipes do Instituto Médico Legal, (IML), e também do Departamento de Perícia Técnica Científica, (DPTC).