Idam emite e renova mais de 60 documentos de produtores rurais em Borba

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) promoveu uma importante ação de regularização de documentos na comunidade Canumã, distrito de Borba, trazendo benefícios para 30 pescadores artesanais e agricultores familiares locais. Durante a iniciativa, mais de 60 documentos foram emitidos e renovados, incluindo 33 Cartões do Produtor Primário (CPP) e 30 inscrições no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).





Sob a coordenação da Unidade Local (UnLoc) Idam/Borba, a atividade atendeu às necessidades dos produtores da Associação Comunitária Agroextrativista de Canumã, garantindo-lhes acesso aos documentos essenciais para usufruir de direitos e benefícios. Segundo Aguinaldo Rodrigues da Silva Filho, gerente da UnLoc Idam/Borba, o instituto esteve atento às demandas da comunidade e agiu proativamente para fornecer os serviços necessários, inclusive renovando os CPPs de alguns produtores.

Ao todo, foram emitidos 63 documentos, entre CAFs e CPPs, proporcionando aos agricultores familiares e pescadores artesanais a regularização de sua situação e, consequentemente, o acesso a políticas públicas e benefícios exclusivos para trabalhadores rurais. Com a iniciativa, o Idam reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e o apoio à agricultura familiar na região.