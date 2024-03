Mutirões na RDS do Rio Amapá: Regularização ambiental beneficia mais de 400 agricultores

Mutirões de regularização ambiental na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Amapá, situada em Manicoré, distante 332 quilômetros de Manaus, alcançaram um marco significativo ao beneficiar mais de 400 agricultores familiares. Durante uma semana intensa, entre os dias 21 e 27 de março, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente (Sema), em colaboração com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), promoveu uma série de atividades, proporcionando aos agricultores emissão de documentos, orientações e inscrições no Programa Garantia Safra.





O gestor da RDS, Rosivan Moura, enfatizou a importância da iniciativa que não se limitou apenas ao censo nas comunidades, mas também levou diversos serviços essenciais às 12 comunidades abrangidas pela Unidade de Conservação Estadual. Entre os serviços oferecidos estavam a emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), carteira do produtor e Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). A parceria estratégica com o Idam desempenhou um papel crucial na realização dessas atividades.

Mariza Lisley, gerente da Unidade Local (UnLoc) Idam/Manicoré, ressaltou que o Idam contribuiu significativamente para a emissão de 138 CAF e inscrições no Programa Garantia Safra. Além disso, a iniciativa recebeu apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semades) e do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Manicoré.

A ação não se limitou apenas à emissão de documentos; ela proporcionou orientações fundamentais sobre acesso ao crédito rural e programas de comercialização institucionais, delineou Mariza Lisley.

As atividades estenderam-se por diversas comunidades, incluindo Democracia, Vista Alegre e Jatuarana, que serviram como base para a ação. No entanto, agricultores de outras comunidades, como Pandegal, Água Azul, Santa Maria, Urucuri, Terra Preta, Santa Eva, Boa Esperança e Aldeia Kamaywá, também foram atendidos.

Esses mutirões não apenas visam a regularização ambiental, mas também fortalecem os laços comunitários e fornecem ferramentas essenciais para o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais da região amazônica.