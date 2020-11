Não caia numa ‘Black-Fria’, alerta o advogado Sergio Tannuri

A Black Friday, que acontece em 27 de novembro (sexta-feira), é uma das datas que mais movimenta a economia nacional, pois a população vai mesmo às compras, aproveitando-se das mais diversas promoções e dos preços bem abaixo do habitual.

No entanto, o experiente advogado Sergio Tannuri, especialista em Direito do Consumidor, afirma que o comprador precisa estar atento, já que em alguns casos, ao invés de fazer um bom negócio, acaba caindo num golpe.

“O consumidor precisa estar atento sempre na hora de efetuar uma compra. Nesse momento da Black Friday ainda mais, visto que uma aparente oferta apresentada pelo lojista pode parecer uma maravilha em primeiro plano, mas na verdade é uma espécie de pegadinha, que acaba trazendo prejuízo futuros ao comprador”, comentou Tannuri.

Para evitar essa situação constrangedora, o experiente advogado escreveu um e-book com o objetivo de orientar os consumidores. “O e-book ‘8 Dicas para não ser enganado na Black Friday’ está disponível no meu site (https://www.tannuri.com.br/8-dicas-para-nao-ser-enganado-na-black-friday/), trazendo dicas de como se precaver e agir nesta data importante do comércio nacional, visando não ser ludibriado. Ele é totalmente gratuito”, relatou Sergio.

E orientar a população é uma ação corriqueira na vida de Tannuri. “Infelizmente, temos muitos malfeitores aproveitando de momentos ou de situações para lesar o consumidor.

Considero inadmissível esse tipo de situação, por isso, não me refuto a colaborar, seja nos programas de televisão, em entrevistas ou mesmo através das dúvidas que recebo através do meu site. Uma troca de informação, mesmo que pequena, pode evitar problemas para os consumidores”, explicou.

Um dos advogados mais atuantes na luta para que os direitos dos consumidores sejam sempre preservados, Sergio Tannuri viveu experiências bem-sucedidas na Band, programa ‘Aqui na Band’; na Rede Record, no quadro ‘Patrulha do Consumidor’, e na TV Gazeta, com várias participações no programa ‘Todo Seu’, apresentado por Ronnie Von, e também no programa ‘Mulheres’, apresentado por Regina Volpato.