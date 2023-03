Navio ‘Seabourn Quest’ atraca no porto de Manaus com mais de 600 turistas

Neste sábado, 11/3, mais de 600 turistas desembarcaram no cais do porto de Manaus, localizado no centro da cidade. A Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo do Estado, fez o receptivo com a entrega de boas-vindas com colares de sementes de açaí, acompanhados do mapa da cidade, sinalizando as potencialidades turísticas, pesquisa de satisfação, atendimento bilíngue e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

O cruzeiro de luxo “Seabourn Quest” chegou por volta das 8h e está fundeado às margens do rio Negro. A embarcação é de bandeira bahamense e traz 330 tripulantes e 280 passageiros franceses, alemães, americanos, canadenses, italianos e judeus.

“Esse é o oitavo navio a fazer desembarques de centenas de turistas na capital amazonense. Estamos realizando pesquisas com essas pessoas que chegam a Manaus, por meio da Temporada de Cruzeiros, para que possamos desenhar as melhores estratégias para o nosso trade turístico. Nosso levantamento já mostra uma injeção de, no mínimo, R$ 4 milhões por navio. É um dinheiro que entra e vai bater lá na padaria, no açougue e até mesmo no bolso dos empreendedores”, disse a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga.

Os 610 turistas desembarcaram e seguiram para uma outra embarcação, no estilo ribeirinho, para o city tour, com o objetivo de conhecer rotas, como Encontro das Águas, comunidades ribeirinhas, além de restaurantes flutuantes. Após a chegada, seguirão para a realização de atividades culturais e visitação na cidade, como mercado municipal Adolpho Lisboa, Teatro Amazonas, Palácio Rio Negro, Museu da Amazônia (Musa), Centro de Instrução de Guerra na Selva, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), complexo turístico Ponta Negra e o Palácio Rio Negro.

O cruzeiro de luxo “Seabourn Quest” veio do porto de Belém do Pará e depois seguirá para o porto de Parintins. A embarcação ficará fundeada até as 17h deste domingo, 12/3.

Programação e listagem dos navios

14 de março – Ocean Explorer, 160 turistas, 90 tripulantes.

25 de março – Seven Seas Voyager, 777 turistas, 445 tripulantes.

26 de março – Hanseatic Spirit, 230 turistas, 169 tripulantes.

29 de março – Seabourn Venture, 264 turistas, 120 tripulantes.

30 de março – Ocean Explorer, 160 turistas, 90 tripulantes.

8 de abril – Seven Seas Navigator, 557 turistas, 447 tripulantes.

15 de abril – Hanseatic Spirit, 230 turistas, 169 tripulantes.

18 de abril – Seabourn Venture, 264 turistas, 120 tripulantes.

14 de maio – Silver Shadow, 392 turistas, 302 tripulantes.