Neymar está temporariamente impedido de usar seu helicóptero de luxo

O renomado jogador Neymar Jr. enfrenta um contratempo inusitado em sua vida de luxo e ostentação. Seu helicóptero avaliado em impressionantes R$ 50 milhões está temporariamente fora de serviço desde o dia 14 deste mês, devido ao vencimento de seu Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA).





Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o CVA, essencial para garantir a segurança das operações aéreas, precisa ser renovado a cada três anos. Esse certificado substitui a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) e o Relatório de Condição de Aeronavegabilidade (RCA), garantindo que a aeronave esteja em condições ideais para voar.

O helicóptero em questão, com prefixo PP-NJR, foi adquirido pela Neymar Sport e Marketing Ltda., empresa do jogador, em maio de 2019. Trata-se de um Airbus BK 117 D-2, com impressionantes características, incluindo dois motores turboeixo, autonomia para voos noturnos e capacidade para transportar até 10 pessoas, incluindo o piloto.

Além de sua funcionalidade, o helicóptero também chama a atenção pelo luxo e exclusividade. Customizado em Paris, conta com bancos de couro estilizados com o símbolo do Batman, super-herói favorito de Neymar, além de outros acessórios de alto padrão.

Esta não é a primeira incursão do jogador no mundo da aviação. Antes do BK 117 D-2, Neymar possuía outras duas aeronaves, incluindo um helicóptero com capacidade para sete pessoas e um avião Cessna C, que comportava até 12 pessoas, incluindo piloto e copiloto.

A renovação do CVA, conforme regulamentação da Anac, deve ser realizada por organizações de manutenção certificadas ou por mecânicos aeronáuticos habilitados. O processo é conduzido eletronicamente pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI), por meio de um formulário específico.

Neymar, conhecido por sua paixão pelo luxo e pelo estilo de vida extravagante, certamente aguarda ansiosamente a resolução desse contratempo para retomar suas atividades aéreas com o seu helicóptero de prestígio.

