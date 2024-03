Vacinação contra a gripe começa nesta segunda em todo o Brasil

A partir desta segunda-feira (25), tem início a campanha de vacinação contra a influenza de 2024 em todo o território brasileiro. Tradicionalmente realizada entre os meses de abril e maio, a imunização foi adiantada pelo Ministério da Saúde devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios no país. A campanha terá como alvo os grupos prioritários.





O Ministério da Saúde adiantou a entrega das vacinas para as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. No ano anterior, em 2023, houve uma mudança na estratégia de vacinação do governo federal na região Norte, com a imunização sendo realizada entre novembro e dezembro. Isso coincidiu com o início do inverno amazônico, período com maior incidência de chuvas e aumento da circulação viral e da transmissão da gripe, que ocorre de dezembro a maio.

O objetivo do ministério é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários, que abrangem crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais e povos indígenas. Estima-se que cerca de 75 milhões de pessoas sejam vacinadas.

Segundo informações do Ministério da Saúde, a vacina protege contra os três subtipos do vírus da influenza/gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul. Ela é composta por vírus inativos, fragmentados e purificados, podendo ser administrada em conjunto com outras vacinas do calendário nacional de imunização.

Quem está autorizado a receber a vacina da gripe em 2024?

A campanha oferece vacinas para os seguintes grupos prioritários:

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

– Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos;

– Trabalhadores da Saúde;

– Gestantes;

– Puérperas;

– Professores dos ensinos básico e superior;

– Povos indígenas;

– Idosos com 60 anos ou mais;

– Pessoas em situação de rua;

– Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

– Profissionais das Forças Armadas;

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

– Pessoas com deficiência permanente;

– Caminhoneiros;

– Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

– Trabalhadores portuários;

– Funcionários do sistema prisional;

– População carcerária, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

A vacina também está disponível na rede privada para pessoas que não se enquadram nos grupos prioritários mencionados.

Fonte: R7