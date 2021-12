No final do Ano, David Reis quer mostrar serviço na CMM

Os vereadores de Manaus estão prestes a iniciarem o recesso parlamentar. E só agora o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), David Reis, resolveu mostrar serviço e “honrar” seu mandato e gestão.

O parlamentar aproveitou o feriado dessa quarta-feira (8) para acompanhar as obras de revitalização do teto do parlamento municipal. Reis usou as redes sociais para dizer que estava trabalhando.

Anteriormente, o presidente da CMM havia dito que o problema do telhado da Casa não era culpa dele. A revitalização tem o valor de R$ 1,6 milhão.