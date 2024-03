Noite Agitada no BBB 24: Giovanna ativa Castigo do Monstro com apoio de Leidy Elin

Na calada da noite na casa do BBB 24, enquanto a maioria dos participantes dorme, Giovanna e Leidy Elin decidem explorar os cômodos vazios. O silêncio paira enquanto elas percorrem os corredores, até que chegam ao Quarto da Líder. Observando o painel de controle, Giovanna nota algo intrigante: a possibilidade de ativar o temido Castigo do Monstro. É então que Leidy Elin, com seu jeito encorajador, incentiva a mineira a tomar essa decisão.





“Tem três créditos do Monstro”, revela Leidy para Giovanna. Sem hesitar, a trancista sugere à líder que “solte” o Castigo. Com um movimento rápido, Giovanna aciona o toque, desencadeando o despertar repentino de Isabelle e Matteus, que estavam adormecidos no Quarto Fada, vestidos com fantasias de Rainha e Bobo da Corte. A dupla, que recebeu o Castigo após a vitória de Pitel na Prova do Anjo, se levanta sonolenta e se dirige para a área externa, onde começam a cumprir o perrengue imposto pelo Castigo.

Enquanto observam Isabelle e Matteus executarem as tarefas do Castigo, Giovanna e Leidy comentam entre si sobre a situação. “Ela (Isabelle) ficou tão linda com essa roupa”, comenta a trancista admirando a fantasia da colega. Logo em seguida, ela nota o jeito peculiar de Matteus com seu figurino e não consegue evitar um sorriso ao vê-lo.

“O Alegrete é muito animado para os Monstros que ele pega. Todos”, observa Leidy, divertida com a animação do companheiro durante o cumprimento do Castigo. Giovanna concorda, observando a dança descontraída de Matteus, o que faz com que ambas soltem risadas leves na tranquilidade da noite na casa mais vigiada do Brasil.

Fonte: BBB 24