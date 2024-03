Manaus Mais Cidadã: Prefeitura alcança mais de 27 mil atendimentos no Jorge Teixeira

Em uma demonstração vívida de compromisso comunitário, a Prefeitura de Manaus realizou uma impressionante série de mais de 27 mil atendimentos durante a 3ª edição do mutirão de serviços públicos “Manaus Mais Cidadã”, no último sábado, 23 de março. Este evento, que coincidiu com as celebrações do 35º aniversário do bairro Jorge Teixeira, na zona Leste da cidade, trouxe uma ampla gama de serviços gratuitos para os residentes locais.





Sob a coordenação da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), mais de 30 parceiros se uniram para oferecer mais de 100 serviços à comunidade. Desde orientação jurídica até serviços de saúde, emissão de documentos, regularização do IPTU e até mesmo serviços de embelezamento, a população teve acesso a um leque diversificado de cuidados e assistência.

Eduardo Lucas, secretário da Semasc, enfatizou a importância dessa iniciativa como uma forma de aproximar a gestão municipal da população, destacando que não poderia haver local melhor para sediar o evento do que o próprio bairro em festa. Ele ressaltou que o “Manaus Mais Cidadã” não é apenas um presente de aniversário para os moradores locais, mas também um compromisso contínuo da administração municipal com a comunidade.

Ao longo da manhã, os moradores puderam se beneficiar de uma ampla gama de serviços, incluindo inserção e atualização do Cadastro Único, consultas jurídicas, serviços de saúde e muito mais. Essa resposta maciça às demandas da comunidade é vista como um sinal tangível do compromisso da Prefeitura de Manaus em atender às necessidades de seus cidadãos.

Além dos serviços básicos, a presença de parceiros como o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) acrescentou uma dimensão adicional ao evento. Atividades lúdicas para crianças sobre segurança no trânsito e inserção de artistas locais no cadastro municipal foram apenas algumas das iniciativas que agregaram valor ao evento.

Comentando sobre a importância dessas atividades culturais, Wallace Almeida, diretor de Cultura da Manauscult, ressaltou o poder transformador da cultura e expressou o compromisso contínuo de apoiar projetos como o “Manaus Mais Cidadã”. Ele enfatizou que é através de iniciativas como esta que a cultura pode verdadeiramente enriquecer as vidas das pessoas e fortalecer as comunidades.

Da mesma forma, os participantes expressaram sua gratidão pelos serviços oferecidos durante o evento. Desde a emissão de credenciais de estacionamento até atendimentos médicos, os moradores aproveitaram ao máximo as oportunidades disponíveis, ressaltando a importância vital dessas ações para aqueles que vivem em comunidades mais distantes dos centros urbanos.

Através do programa “Manaus Mais Cidadã”, a Prefeitura de Manaus continua a demonstrar seu compromisso inabalável em servir e fortalecer suas comunidades. Com uma rede de parcerias abrangente e uma abordagem centrada no cidadão, iniciativas como essa estão deixando uma marca duradoura na cidade, promovendo o bem-estar e a inclusão para todos os cidadãos de Manaus.