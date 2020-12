Nova edição da campanha ‘Zera Dívida’ oferece até 80% de desconto

Concessionária disponibiliza condições especiais na campanha, que será realizada de forma online, entre os dias 1° e 20 de dezembro.

Começa, neste dia 1° de dezembro (terça-feira), uma nova edição da campanha “Zera Dívida”, promovida pela concessionária Águas de Manaus. A ocasião é uma das melhores oportunidades para clientes com débitos em aberto quitarem dívidas e começar o próximo ano sem pendências. Entre os principais atrativos desta “Zera Dívida” estão os descontos nos valores de multas e juros, que podem chegar até a 80%.

Para evitar aglomerações e manter os cuidados diante da pandemia de Covid-19, a concessionária fará a campanha de maneira totalmente virtual, através de seus canais digitais. Assim, o cliente pode realizar os acordos com toda comodidade possível sem realizar grandes deslocamentos ou sair de casa.

Os interessados em negociar seus débitos na nova edição da Zera Dívida devem procurar os seguintes canais: Call Center, ligando para o número 0800 092 0195; Whatsapp, enviando mensagem para (92) 98264-0464; Agência Virtual, acessando o site www.aguasdemanaus.com.br ou o Aplicativo Águas APP, disponível gratuitamente para celulares com os sistemas operacionais IOS e Android. Todos os canais de atendimento virtual funcionam 24h por dia.

Quem preferir, ainda pode solicitar a visita domiciliar de uma equipe da empresa, através do Call Center. Um colaborador, devidamente identificado e com os itens de segurança, vai até a casa do cliente e realiza a negociação.

A campanha Zera Dívida se estenderá até 20 de dezembro. Além da oferta de 80% de descontos, há uma série de condições especiais e flexíveis, principalmente para clientes que optarem por pagamentos à vista. Além disso, existe a possibilidade de parcelamentos no cartão de crédito e o uso do Auxílio Emergencial do Governo Federal para quitar os débitos.

Na última edição da campanha, realizada em agosto, mais de 20 mil acordos foram realizados pela concessionária. “A nova edição da Zera Dívida é uma ótima oportunidade para que os clientes iniciem o próximo ano sem pendências com a concessionária. Muitas vezes, a pessoa tem um débito antigo e não sabe como resolver. A pandemia também afetou o orçamento de muita gente e isso resultou em acúmulo de dívidas. Por isso, a Águas de Manaus vai facilitar ao máximo as negociações. O cliente terá condições únicas durante a campanha e quem nos procurar, não vai ficar sem acordo”, garante o gerente comercial da Águas de Manaus, Wellington Rodrigues.

Todos os canais virtuais da empresa foram reforçados, para atender a demanda dos clientes durante a Zera Dívida. “A pandemia ainda não acabou e por isso, a campanha acontecerá apenas em nossos canais virtuais. Para participar, é muito simples. Você pode resolver tudo pelo celular, sem sair de casa. As equipes estão preparadas para oferecer o melhor atendimento aos clientes”, completa Wellington.

Como utilizar os canais virtuais da Águas de Manaus:

Os clientes da Águas de Manaus têm à disposição os seguintes canais de relacionamento 24h por dia:

Call Center: ligações gratuitas para o número 0800 092 0195;

WhatsApp: (92) 98264-0464. Para começar a utilizar a ferramenta, basta que o usuário mande uma mensagem para o número no aplicativo de mensagens, digite sua matrícula, confirme seus dados e escolha a opção de serviço desejada. Além das negociações de débito, é possível consultar contas em aberto, obter segunda via da fatura, pedir religação e monitorar o status de serviços solicitados.

Aplicativo “Águas APP”: Está disponível para os sistemas operacionais IOS e Android. Para ter acesso aos serviços do aplicativo, é necessário apenas fazer o download gratuito na Apple Store ou Play Store. Em seguida, o cliente deve selecionar a unidade Águas de Manaus, e o CPF do titular para buscar o serviço desejado.

Agência virtual: pelo site, o www.aguasdemanaus.com.br, o cliente deve ir até a aba “Serviços On Line”, inserir o CPF do titular e a matrícula e ter acesso a uma gama de serviços. Nesta plataforma, o cliente conta com mais facilidade para consulta de débitos, emissão de 2ª via da fatura, solicitação de religações e reparos, vistorias, análise de consumo e certidões negativas da fatura de um jeito rápido e prático.