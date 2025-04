Nova tarifa de ônibus em Manaus entra em vigor neste domingo, 20/4

A partir de 0h deste domingo (20), entra em vigor a nova tarifa do transporte coletivo urbano em Manaus, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM). O valor da passagem passa a ser de R$ 6, mas haverá descontos conforme o perfil do usuário.





Passageiros que utilizam dinheiro ou o cartão PassaFácil pagarão R$ 5. Estudantes que não possuem gratuidade continuarão pagando R$ 2,50, mediante apresentação da carteira estudantil válida.

Usuários cadastrados no CadÚnico, programa federal voltado a famílias de baixa renda, terão direito à tarifa social de R$ 4,50. No entanto, esse valor será implementado em até 60 dias, prazo necessário para a emissão do novo cartão eletrônico PassaFácil Social. Durante esse período, esses passageiros pagarão R$ 5.

Trabalhadores que utilizam o vale-transporte, custeado pelas empresas, pagarão a tarifa cheia de R$ 6 por viagem.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) fará os ajustes automáticos nos cartões já existentes. A atualização das tarifas tem como objetivo manter o equilíbrio financeiro do sistema e garantir a continuidade do serviço de transporte público na capital.