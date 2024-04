O alerta máximo em Israel após ataque iraniano sem precedentes

Israel está em estado de alerta máximo após um ataque sem precedentes realizado pelo Irã neste fim de semana. O país foi alvo de centenas de drones aéreos e mísseis em um ataque de represália que surpreendeu muitos observadores. Este foi o primeiro ataque direto do Irã contra o território israelense, marcando uma escalada significativa em sua longa guerra paralela com Israel.





Os militares israelenses relataram que Israel e outros países conseguiram interceptar a maioria dos mais de 300 mísseis e drones lançados pelo Irã, minimizando os danos. No entanto, houve alguns relatos de danos materiais, incluindo pequenos danos a uma base militar e ferimentos a uma menina beduína de sete anos.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou fortemente o ataque e reafirmou o compromisso dos EUA com a segurança de Israel. Ele também anunciou planos para coordenar uma resposta diplomática com os líderes do G7. Outros líderes internacionais, como o primeiro-ministro do Reino Unido e o secretário-geral da ONU, também condenaram o ataque e pediram uma cessação imediata das hostilidades.

O Irã justificou o ataque como uma retaliação pelos supostos crimes de Israel, incluindo um ataque ao consulado iraniano na Síria. O país alertou que sua resposta seria ainda mais intensa se Israel retaliasse.

O Conselho de Segurança da ONU está programado para se reunir em uma reunião de emergência para discutir o ataque, enquanto Israel e o Irã continuam em um estado de alta tensão.

Fonte CNN Brasil