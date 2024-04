Enquete BBB: parcial atualizada da votação revela paredão apertado

A tensão está no ar para os fãs do Big Brother Brasil 24, com a contagem regressiva para a grande final. Os holofotes estão direcionados para o embate entre os finalistas que disputarão o tão almejado prêmio. Com a revelação da parcial atualizada da votação, fica claro que o paredão está mais acirrado do que nunca.





Quem terá a chance de enfrentar Davi na final do BBB 24? No aguardado veredito deste domingo, após o Fantástico, conheceremos os dois privilegiados que se juntarão ao motorista de aplicativo na disputa pelo grande prêmio. Entre os concorrentes, os “Fadas” Alane e Matteus e Isabelle estão na corda bamba. Dois deles conquistarão seu lugar no último programa, marcado para terça-feira, dia 16.

Segundo diversas pesquisas realizadas por diferentes sites, a batalha promete ser das mais acirradas desta edição. Alane, representando Belém, e Isabelle, de Manaus, estão no centro das atenções. Matteus, o gaúcho, parece ter sua presença na final quase assegurada, mantendo-se consistentemente com menos de 5% dos votos.

As parciais divulgadas pela coluna Play mostram Alane liderando com uma pequena margem, acumulando 49,58% dos votos até a manhã de domingo. Isabelle segue logo atrás, com 47,73%. No Extra, Alane mantém uma porcentagem semelhante de vantagem: 49,84% contra 47,67% de Isabelle. Enquanto isso, no site Votalhada, Alane está à frente com 48%, enquanto Isabelle acumula 47%.

Quem estará na grande final do BBB 24? Na sexta-feira pela manhã, após a realização da última prova do líder, o primeiro finalista foi definido. Davi, favorito do público para levar o prêmio, assegurou sua posição no Top 3 ao vencer a desafiadora competição de resistência. Ao lado de Davi, Alane Dias, Isabelle Nogueira e Matteus garantiram seus lugares no Top 3.

Os demais concorrentes enfrentarão automaticamente o último paredão desta edição, cujo resultado será revelado no próximo domingo. A ansiedade dos espectadores só aumenta à medida que a contagem regressiva para a grande final se aproxima. Quem será o grande vencedor do BBB 24? O veredito final está prestes a ser revelado.

Fonte: O Globo