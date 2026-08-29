Obras na Ferreira Pena avançam no primeiro sábado de serviços

O primeiro sábado, 29/8, com a rua Ferreira Pena interditada para a execução das obras da “Rua Gastronômica” de Manaus revela cenário de transformação. Enquanto as equipes trabalham na remoção do asfalto e na retirada do entulho, o projeto da Prefeitura de Manaus começa a ganhar forma no trecho entre as ruas 10 de Julho e Ramos Ferreira, no centro histórico da capital.

A intervenção integra o programa “Nosso Centro” e prevê a requalificação completa da via, com novo pavimento em paver e pedra São Thomé, revitalização das calçadas, implantação de infraestrutura subterrânea e melhorias na drenagem. Nesta etapa, conforme explica o engenheiro responsável pela obra, Leandro Ladeira, os serviços estão concentrados na preparação da área para receber as novas estruturas.





“Estamos fazendo a remoção do asfalto para fazer a pavimentação do projeto em paver e pedra São Thomé, depois a remoção de todo meio-fio e calçadas e, logo na sequência, liberar os trechos para a infraestrutura, para entrada das concessionárias de água, energia, rede de internet e lógica, e drenagem de águas pluviais”, explicou.

Preservação

Um dos elementos mais marcantes da Ferreira Pena, as árvores existentes na via serão preservadas durante a intervenção. A arquiteta e urbanista Rejane Gaston, gerente da Divisão de Planejamento Urbano (Dipu), explica que o projeto foi desenvolvido tendo a arborização como um dos elementos centrais da nova configuração da rua.

“Essa é uma preocupação importantíssima. Nós tivemos um cuidado de contemplar todas as árvores existentes. Hoje, se vocês observarem a base dela, está toda concretada. No projeto, estamos abrindo os canteiros para que essa árvore respire. Hoje, ela está sufocada”, destacou.

Segundo ela, além da preservação das árvores existentes, um pequeno trecho da via que atualmente não possui arborização receberá novos exemplares. A vegetação também será incorporada à proposta de iluminação cênica prevista para a rua.

“A árvore é essencial, é o charme da rua. Inclusive, pegamos ela como âncora para o projeto. Vamos fazer uma iluminação cênica, e a árvore não tem como não fazer composição com o projeto. Sem falar que essa rua é superagradável de caminhar e a sombra que ela projeta, o conforto térmico que ela proporciona, são decorrentes da arborização. Todas as árvores que estão aqui, mapeadas, inclusive, vão ser cuidadas e vão permanecer”, reforçou.

Empresários otimistas

Para quem decidiu investir na Ferreira Pena, a obra representa também uma aposta no futuro da região. A empreendedora Núbia Mariana, que está iniciando um negócio na via, espera que a requalificação ajude a ampliar o fluxo de visitantes e fortaleça os empreendimentos instalados no local. “Com essa reforma, eu espero bastante turista. Para mim, que sou empreendedora e estou começando agora, com certeza vêm coisas boas. Vai ficar lindo, a rua vai ficar bem movimentada, com bastante público e visitantes. Será uma atração para os moradores e quem frequenta o entorno”, afirmou.

Gerente do Batuque, Karollyne Mesquita também vê na nova configuração da Ferreira Pena a oportunidade de tornar o espaço mais confortável e atrativo para moradores, visitantes e clientes. “A gente espera que seja um lugar mais acessível para o público, para os nossos clientes, e que seja um lugar bonito, onde as pessoas possam transitar com segurança, com fácil acesso. A gente espera que seja um local acessível, confortável, que as pessoas gostem, tenham prazer de vir para consumir, conhecer um bom lugar, tomar uma bebida e comer uma boa comida”, disse.

Comércio funcionando

Mesmo com a interdição da via para a execução das obras, os estabelecimentos comerciais da Ferreira Pena permanecem funcionando. O acesso local aos imóveis e estabelecimentos é mantido pelas vias laterais, especialmente pelas ruas Ramos Ferreira e Monsenhor Coutinho.

Karollyne ressaltou que essa informação é importante para evitar que a interdição seja confundida com o fechamento da rua para pedestres ou com a suspensão das atividades comerciais.

“As pessoas acabam acreditando que realmente está tudo interditado e, na verdade, não está. O Batuque, assim como os outros bares aqui da rua, está funcionando normalmente. A gente funciona desde 11h até a noite. O acesso pelas laterais está liberado, então a gente está funcionando normalmente”, reforçou.

A obra segue em ritmo de execução neste primeiro sábado de interdição, enquanto comerciantes, trabalhadores e moradores acompanham a mudança que começa a transformar a paisagem da Ferreira Pena. A expectativa é de que, ao final da intervenção, a rua tenha uma nova infraestrutura, mais conforto para circulação e um ambiente capaz de fortalecer a gastronomia, o turismo e a economia do Centro Histórico de Manaus.