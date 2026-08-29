Corpo é encontrado às margens da AM-070, em Iranduba, com suspeita de atropelamento

Um corpo foi encontrado na manhã deste sábado (29), às margens da rodovia AM-070, no km 3, em Iranduba, no interior do Amazonas. O cadáver estava em frente a um estande de tiros.

Segundo informações preliminares, há suspeita de que a vítima tenha sido atropelada e deixada no local sem receber socorro. O corpo estaria na área há aproximadamente uma semana, mas a informação ainda deverá ser confirmada pelas autoridades.





As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. O caso deverá ser investigado para esclarecer a identidade da vítima, a causa da morte e se houve envolvimento de algum veículo no possível atropelamento.

A perícia e os demais procedimentos devem ajudar a determinar quando e como a vítima morreu. As informações são preliminares e podem ser atualizadas após a conclusão dos trabalhos das autoridades.

Por Correio da Amazônia