Operação da PF destrói garimpos ilegais de cassiterita no Amazonas

Nove pontos de garimpo ilegal de cassiterita, localizados na Reserva Nacional Campos Amazônico, no extremo sul do Amazonas, foram desmobilizados nos últimos dias 5 e 6. A ação é da Polícia Federal e ICMBio.





Tendo em vista o local de crime ser de difícil acesso, a operação contou com a participação dos aviadores táticos, do Comando de Aviação Operacional da Polícia Federal, responsáveis por promover o apoio aéreo no helicóptero Caçador 10 à toda equipe, facilitando a movimentação dos policiais, agentes do ICMBio e Força Nacional dentro a área do garimpo.

Bens Apreendidos e inutilizados: 9 garimpos, 6 barracos, 12 motores bomba, 1 caminhão, 5 Escavadeiras Hidráulicas, 10.000 litros de óleo diesel, 4 caixas separadoras.

As investigações seguem em andamento.