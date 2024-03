Operação do Exército neutraliza garimpos ilegais na Terra Indígena Yanomami

O Comando Militar da Amazônia (CMA) realizou, entre os dias 11 e 13 de março, uma operação repressiva contra o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami (TIY). A ação de combate aos ilícitos ambientais foi balizada pelas vertentes de prevenção e repressão em áreas de interesse para a mineração ilegal, neutralizando garimpos na região do rio Couto Magalhães.





Um dos garimpos estava em fase inicial de estruturação e a ação impediu que essa nova área fosse estabelecida. Com o emprego de vetores operacionais um motor de grande porte, cerca de 2.050 litros de combustível, 5 geradores, 2 motobombas e 3 acampamentos de garimpeiros foram inutilizados.

A presença do Exército Brasileiro nessas áreas visa combater a retomada de áreas pelo garimpo, além de neutralizar estruturas logísticas de apoio ao ilícito em novas áreas estabelecidas. Para isso, o CMA empregou tropas altamente adestradas, incluindo Forças de Operações Especiais e aeronaves do 4º Batalhão de Aviação do Exército (4º BAvEx) na operação.